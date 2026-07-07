Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
cronaca

Centauro muore bello scontro della moto con una bici

0 Comments1 Min Read

Tragedia nella notte a Siracusa. Un motociclista di 48 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto lungo viale Epipoli, nel tratto che costeggia l’area dell’ex centro commerciale. Nello scontro è rimasto gravemente ferito anche un ciclista, ricoverato in condizioni critiche.

L’allarme è scattato pochi minuti dopo la mezzanotte. Per cause ancora in corso di accertamento, una motocicletta e una bicicletta, entrambe dirette verso Belvedere, sono entrate in collisione. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo prima del violento impatto.

L’urto è stato particolarmente violento. Il centauro è stato sbalzato sull’asfalto riportando traumi gravissimi. I sanitari del 118, intervenuti in pochi minuti, hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni soccorso si è rivelato inutile. Il decesso è stato constatato sul posto.

Il ciclista, anche lui ferito in modo grave, è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasportato in codice rosso all’ospedale Umberto I di Siracusa, dove si trova ricoverato con prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Gli investigatori stanno verificando velocità dei mezzi, punto d’impatto ed eventuali responsabilità. Non si esclude inoltre l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e l’ascolto di eventuali testimoni.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts