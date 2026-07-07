Centauro muore bello scontro della moto con una bici

Tragedia nella notte a Siracusa. Un motociclista di 48 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto lungo viale Epipoli, nel tratto che costeggia l’area dell’ex centro commerciale. Nello scontro è rimasto gravemente ferito anche un ciclista, ricoverato in condizioni critiche.

L’allarme è scattato pochi minuti dopo la mezzanotte. Per cause ancora in corso di accertamento, una motocicletta e una bicicletta, entrambe dirette verso Belvedere, sono entrate in collisione. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo prima del violento impatto.

L’urto è stato particolarmente violento. Il centauro è stato sbalzato sull’asfalto riportando traumi gravissimi. I sanitari del 118, intervenuti in pochi minuti, hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni soccorso si è rivelato inutile. Il decesso è stato constatato sul posto.

Il ciclista, anche lui ferito in modo grave, è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasportato in codice rosso all’ospedale Umberto I di Siracusa, dove si trova ricoverato con prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Gli investigatori stanno verificando velocità dei mezzi, punto d’impatto ed eventuali responsabilità. Non si esclude inoltre l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e l’ascolto di eventuali testimoni.