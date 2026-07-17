Incidente stradale: perde la vita un augustano

Tragico incidente nella zona industriale di Catania: muore motociclista di 68 anni, un ferito

Lo scontro tra due moto è avvenuto nei pressi dell’Ikea, nell’ex zona Asi. La vittima è Salvo Riera, 68enne di Augusta. Ferito l’altro centauro, trasportato in elisoccorso al Cannizzaro.

Un drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri nella zona industriale di Catania, dove due motociclette si sono scontrate violentemente. Il bilancio è di un morto e un ferito.

La vittima è Salvo Riera, 68 anni, risiedeva ad Augusta. L’uomo stava percorrendo la zona in sella alla propria moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’altra motocicletta.

L’impatto è avvenuto nei pressi dell’Ikea, nell’area compresa tra la Strada Prima e la Strada Undicesima, all’interno dell’ex zona Asi. Lo schianto si è rivelato fatale per il sessantottenne.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il motociclista, ma ogni tentativo si è concluso senza esito. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Il conducente dell’altra moto è rimasto ferito ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Gli agenti della Polizia locale di Catania hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente e hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Anche nella mattinata di oggi sono proseguiti gli accertamenti investigativi per chiarire ogni aspetto del tragico sinistro.

Nel frattempo, la Procura di Catania ha disposto il sequestro della salma di Salvo Riera, trasferita al Policlinico del capoluogo etneo. L’autorità giudiziaria sta valutando se disporre l’esame autoptico nell’ambito dell’inchiesta aperta sull’incidente.