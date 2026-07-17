Siracusa e Avola: due denunciati per furto



Due denunce arrivano dagli Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa e del Commissariato di Avola per due uomini, uno a Siracusa e uno ad Avola.

Nel primo caso si tratta di un uomo di 25 anni denunciato per il reato di furto aggravato. Il venticinquenne è stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza estrapolate dagli agenti e che lo immortalavano mentre danneggiava con calci e pugni un distributore automatico di sigarette per impossessarsi dei soldi e delle sigarette contenute.



Nel secondo caso, ad Avola gli agenti della la Polizia di Stato in servizio alla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Avola, hanno denunciato un uomo di 48 anni per il reato di furto a Noto di una bicicletta di ingente valore. Il proprietario denunciato il furto presso il Commissariato netino, grazie alla sinergica azione dei due Uffici di Polizia gli investigatori avolesi, hanno esaminato alcune immagini tratte dalle telecamere di videosorveglianza e identificato il ladro, poi denunciato.