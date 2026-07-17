Siracusa, Augusta e Rosolini: 3 arresti per evasione e detenzione di stupefacenti

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa, quelli dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Noto e della Stazione di Augusta hanno effettuato tre arresti fra Siracusa, Augusta e Rosolini. Le persone coinvolte sono degli uomini di di 53, 34 e 37 anni arrestati rispettivamente per evasione, detenzione di stupefacenti e furto.

Il caso di Siracusa

A Siracusa è avvenuto l’arresto di un 53enne in esecuzione di un provvedimento di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine, emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa.

L’uomo condannato a 5 mesi e 27 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti commessi a Siracusa nel 2013 è stato sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali per le ripetute violazioni delle prescrizioni. L’Autorità Giudiziaria dopo aver ripristinato la misura precedente ha associato l’uomo alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.

L’arresto di Augusta

Fra gli arresti anche uno a Rosolini di un 34enne in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa, associato alla Casa Circondariale di Augusta.



Condannato a 8 anni, 6 mesi e 13 giorni di reclusione per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, evasione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto, commessi ad Augusta tra il 2020 e il 2022.

La vicenda di Rosolini

Questa volta, nel corso dei controlli ai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, è arrivata la denuncia in stato di libertà un pregiudicato 37enne per evasione dagli arresti domiciliari.

L’uomo, all’atto di un controllo effettuato dai Carabinieri, non è rintracciabile presso la sua abitazione.