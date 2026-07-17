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Cronaca, Sicilia, Siracusa

Siracusa: carcerazione per un uomo condannato in associazione al traffico di droga

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Gli agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, ieri pomeriggio hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, nei confronti di un uomo di 32 anni, agli arresti domiciliari.

L’uomo noto alle forze dell’ordine per essere stato accusato di gravi reati è stato condannato in via definitiva a 8 anni, 8 mesi e 21 giorni di reclusione per i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione di droga ai fini dello spaccio.


L’arrestato, espletate le formalità di legge è stato condotto in carcere.

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