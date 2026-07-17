Siracusa: Montevergine presenta la monografia dedicata a Eliana Adorno

Corpo, memoria e materia si intrecciano e dalla loro unione si va per una dimensione, quella simbolica; Montevergine presenta la monografia di “Eliana Adorno. Anatomia della verticalità”.

Prima opera dedicata all’artista siracusana che sarà presentata sabato 25 luglio 2026, alle ore 19 negli spazi della Montevergine Arte Contemporanea a Ortigia. Un dialogo con l’artista e Marilena Vita, curatrice del volume, accompagnato dal duo Meraki, composto da Sofia Ciringione (voce) e Sebastiano Failla (percussioni).

Il duo tradurrà in musica la tensione ascensionale della materia, in un dialogo con l’universo artistico di Eliana Adorno. Le sonorità dell’udu drum, antico strumento in terracotta, evocheranno la forza primordiale della terra, mentre la voce diventa gesto interiore, dando vita a un paesaggio sonoro che accompagnerà il pubblico in un’esperienza di ascolto e contemplazione.

La monografia su Eliana Adorno

La monografia pubblicata da Diomedea Edizioni, ripercorre il percorso scultoreo dell’artista attraverso le principali serie scultoree – Femelles, Teste e Torri – e restituisce una visione unitaria della sua ricerca, nella quale corpo, materia, memoria e verticalità si intrecciano in una dimensione simbolica, rituale e archetipica. Il catalogo arricchito dalle opere dell’artista include anche saggi critici in italiano e in inglese, offrendo al lettore strumenti interpretativi per comprendere la complessità della ricerca di Eliana Adorno.

Scultrice di ceramica nata a Floridia nel 1965 che ha esposto in sedi prestigiose come la Pinacoteca di Brera, la GAM di Palermo e il Museo Bellomo di Siracusa. Nel 2025 è stata inserita nell’Atlante dell’Arte Contemporanea 2026 (Giunti), presentato al MoMA di New York. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private, tra cui il MIM – Museum in Motion e la GAM di Palermo.