Modica: incendio in collina Monserrato

Incendio in collina Monserrato a Modica nella notte del 16 luglio. Nonostante i mezzi aerei antincendio, l’incendio è ancora attivo.
A causa della scarsa visibilità notturna e del terreno impervio, le squadre hanno difficoltà a intervenire. La situazione in c.da Caitina, invece, colpita dalle fiamme ieri pomeriggio sembra tornata alla normalità senza focolai pericolosi.
Al momento si stanno studiando metodologie per poter circoscrivere il focolaio. Si attende questa mattina, 17 luglio, per procedere con i lanci di qualche elicottero.
Sul posto stanno lavorando Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e volontari; seguiranno aggiornamenti.