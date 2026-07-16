Siracusa: Continua la raccolta firme per il reparto di Oncologia dell’Ospedale Umberto I

Prosegue la raccolta firme per il potenziamento/miglioramento del reparto di Oncologia dell’Ospedale Umberto I di Siracusa fino a sabato 18 luglio 2026.
Appuntamento dalle ore 18.00 alle ore 20.30 presso Piazza del Plebiscito di Solarino. Attualmente, sono oltre 170 le persone che hanno già sottoscritto la petizione.
L’ex assessore di Priolo Christian Bosco chiede a gran voce la realizzazione della camera bianca e l’istituzione di un canale preferenziale per l’effettuazione delle analisi del sangue.
Fino a quando non troveremo ascolto concreto, continuerà la battaglia.