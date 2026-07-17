Augusta: WoW 2026 – La Forza del Mare arriva in Sicilia

Il vento spira forte e spinge ad Augusta le vele di un catamarano unico al mondo per accessibilità: Lo Spirito Stella dell’iniziativa “WoW 2026 – La Forza del Mare 2026” . L’imbarcazione, la prima completamente accessibile sarà ormeggiata nella base del Comando Marittimo Sicilia.

Tappa siciliana che rappresenta un nuovo momento del percorso nazionale che, dopo il giro del mondo senza barriere concluso nel 2025, veicola un messaggio concreto di inclusione, accessibilità universale e partecipazione.

«Accogliere lo Spirito di Stella ad Augusta – dice l’Ammiraglio di Divisione Lorenzano Di Renzo, Comandante Marittimo Sicilia – significa riaffermare una convinzione profonda della Marina Militare: il mare non conosce barriere. È un luogo di libertà, di coraggio e di condivisione, che deve poter essere vissuto da tutti».

Il supporto del Ministero della Difesa e della Marina Militare

Lo Spirito di Stella vanta il supporto del Ministero della Difesa, una collaborazione che dura da anni, unita da valori di inclusione, accessibilità e partecipazione e che guarda al mare come uno spazio aperto, accessibile e capace di unire persone, territori e istituzioni.

Il progetto è stato presentato da Andrea Stella, insieme all’equipaggio, partendo da un racconto video del giro del mondo, con ben oltre 50 porti visitati da parte delle autorità locali e la riconoscenza del personale con disabilità cha ha avuto modo di vivere questa esperienza unica nel suo genere, per il contenuto valoriale, umano e sociale e che ha conferito lustro e prestigio all’intera Nazione.

Programma di sosta ad Augusta

La tappa di Augusta prevede attività sociali e uscite in mare inclusive per persone con disabilità, associazioni e realtà del territorio.

Il programma, a partire dal 17 luglio, prevede attività con utenti locali di Bodytech, distributore per l’Italia di Klaxon by Etac, realtà impegnata nella diffusione di soluzioni innovative per la mobilità e l’autonomia delle persone con disabilità. Alla prima giornata seguiranno:

Sabato 18 luglio salirà a bordo un gruppo di persone dell’associazione Come Ginestre Onlus, organizzazione di volontariato composta da persone con disabilità e impegnata in attività di utilità sociale per loro e i loro familiari. L’associazione promuove iniziative per abbattere le barriere culturali e fisiche generate dall’isolamento, dall’emarginazione e dall’ingiustizia sociale, valorizzando il protagonismo diretto delle persone e la partecipazione attiva alla vita della comunità.

salirà a bordo un gruppo di persone dell’associazione Come Ginestre Onlus, organizzazione di volontariato composta da persone con disabilità e impegnata in attività di utilità sociale per loro e i loro familiari. L’associazione promuove iniziative per abbattere le barriere culturali e fisiche generate dall’isolamento, dall’emarginazione e dall’ingiustizia sociale, valorizzando il protagonismo diretto delle persone e la partecipazione attiva alla vita della comunità. Domenica 19 luglio la tappa si concluderà con un’uscita dedicata alle candidature libere, offrendo la possibilità di vivere l’esperienza del mare a bordo di un catamarano progettato per essere realmente accessibile.

Una tappa per un luogo legato al mare e all’accoglienza

L’arrivo ad Augusta del progetto Wow – La Forza del Mare e Lo Spirito Stella non è casuale, ma significativo «Perché ci permette – dice Andrea Stella, Presidente di Lo Spirito di Stella E.T.S . – di portare il messaggio de Lo Spirito di Stella in un territorio profondamente legato al mare, alla Marina Militare e alla cultura dell’accoglienza. Essere ospitati presso la darsena di Terravecchia, all’interno della base del Comando Marittimo Sicilia, è per noi motivo di grande gratitudine e conferma il valore della collaborazione con il Ministero della Difesa e con la Marina Militare».

Attraverso le uscite in mare, gli open day, le proiezioni e gli appuntamenti pubblici, il progetto intende promuovere l’abbattimento delle barriere fisiche e culturali, valorizzando l’accessibilità come esperienza concreta.