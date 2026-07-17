Una cerimonia per ricordare le vittime di mafia e promuovere la donazione del sangue è stata organizzata dell’Avis Siracusa: “Dal sangue versato, al sangue donato”.

L’iniziativa si svolgerà il 19 luglio alle 9.00 all’ospedale Umberto I nell’area vicino la pineta e vedrà la commemorazione delle vittime di mafia e la promozione della donazione del sangue, con deposizione di fiori sulle targhe nominative, già collocate dall’AVIS comunale di Siracusa nel 1993, restaurate nel 2025, ai piedi delle piante d’alloro, dedicate alle vittime delle stragi di Capaci, via D’Amelio e al giudice Rosario Livatino, al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ad Emanuela Setti Carraro e al professore Paolo Giaccone.

Seconda di tre giornate della cerimonia per le vittime di mafia

La cerimonia, organizzata dall’AVIS e dall’Asp di Siracusa con il Comune di Siracusa e l’Associazione Donatorinati, AVO, Lions Siracusa Host, ADMO, FASTED fa parte della seconda delle tre giornate: il 19 luglio, che assieme al 23 maggio e al 21 settembre la Regione Siciliana ha dedicato, in occasione degli anniversari di tre stragi per mano mafiosa, alla donazione del sangue e del plasma in tutta l’Isola.

Il commissario straordinario dell’ASP Siracusa Gioacchino Iraci sposa l’alto valore civile, etico e sociale della manifestazione, che unisce la cultura della solidarietà sanitaria e della donazione alla salvaguardia della memoria storica e civile nel ricordo dei magistrati Rosario Livatino, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nonché di tutte le vittime della mafia.