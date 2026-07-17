Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Augusta, Eventi, Sicilia

Augusta: seminario “Rigenerare l’ex hangar dirigibili”, bene del Novecento

0 Comments2 Mins Read
Seguici e aiutaci a crescereAugusta seminario hangar dirigibili

Una rara testimonianza da preservare e custodire, parte dell’architettura areonautica di Augusta celebrato con un seminario: “Rigenerare l’ex Hangar Dirigibili di Augusta. Conoscenza, progetto e riuso di un patrimonio del Novecento”.

Secondo, di un ciclo di seminari itineranti che si terrà il 22 luglio alle 11:00 al Palazzo San Biagio di Augusta organizzato dall’Istituto Nazionale di Architettura IN/Arch Sezione Sicilia in azione congiunta con l’Agenzia del Demanio e con il Comune di Augusta.

L’incontro intende costruire una piattaforma di conoscenza e confronto finalizzata alla definizione di possibili scenari di valorizzazione dell’Hangar, con l’obiettivo di predisporre le basi culturali e tecniche per future iniziative progettuali e gestionali.

L’ex hangar testimonianza antica

L’hangar di Augusta rappresenta una delle più rilevanti e rare testimonianze dell’architettura aeronautica del primo Novecento nel Mediterraneo. Si inserisce all’interno di un contesto ambientale e paesaggistico di particolare pregio da mettere in rete e collegare con il patrimonio culturale del centro urbano augustano ed è il fulcro di uno storico complesso militare in abbandono da rivitalizzare per usi civili.


La riflessione sull’hangar, dunque, va di pari passo a un ampio sistema territoriale del porto di Augusta e alle sue trasformazioni infrastrutturali, logistiche e ambientali; alle riserve e ai parchi naturali e archeologici limitrofi; al patrimonio storico culturale del centro urbano.

La prospettiva futura è quella di dar vita a un luogo multifunzionale, capace di ospitare attività culturali, creative, formative e imprenditoriali, diventando al tempo stesso un punto di riferimento per le comunità locali e per i visitatori.

Temi del seminario sull’ex hangar

I temi che saranno affrontati durante il seminario sull’ex hangar di Augusta alla presenza di istituzioni, professionisti, studiosi comprendono:

  • L’analisi del contesto paesaggistico e ambientale
  • La lettura di un’impronta urbana e connessioni spaziali
  • Gli aspetti di restauro dell’architettura moderna
  • Le relazioni territoriali, urbane, paesaggistiche; sostenibilità economica e sociale.
Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts