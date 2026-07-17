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Cronaca, Priolo Gargallo, Sicilia

Priolo Gargallo: rintracciata un’anziana in stato confusionale nei pressi della stazione

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Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Priolo Gargallo, nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno avvistato nei pressi della stazione ferroviaria, un’anziana signora in stato di confusionale probabilmente a causa del forte caldo.

La donna ha ammesso di non saper spiegare il motivo per il quale si è allontanata da casa e non è riuscita a fornire nell’immediato notizie sui familiari.


Dopo essersi presi cura della signora, gli agenti sono riusciti a rintracciare la figlia che, trovandosi fuori casa, era ignara dell’accaduto.

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