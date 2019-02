La Foresta che avanza: Conferenza sull’amianto in Sicilia

Siracusa, 2 Febbraio – “Amianto in Sicilia: una strage nell’aria ” Questo è il titolo della conferenza sulla problematica dell’amianto affrontata dal gruppo ecologista di Casapound Italia –scrive in una nota La Foresta Che Avanza Sicilia – “Nella conferenza di ieri abbiamo trattato insieme al resp. locale dell’Ona ( osservatorio nazionale amianto) Fabio La Ferla, al resp. regionale della Foresta che avanza Sicilia Fabio Camilli , al resp. regionale di Casapound italia Vittorio Susinno e il resp. siracusano di Casapound italia Siracusa Francesco Napolitano, la problematica dell’amianto che colpisce tutta la regione siciliana e in particolar modo la provincia siracusana, a causa della presenza di strutture dismesse, sia pubbliche che private, dove troviamo un alta concentrazione di amianto e che dovrebbero subire un’azione di bonifica onde evitare il disperdersi di questo “veleno” nel territorio a causa delle condizioni di abbandono e deterioramento di codeste strutture. Per non parlare del serio aggravarsi della problematica dovuta soprattutto alla presenza della zona industriale più grande d’Europa nel territorio della provincia siracusana. ”.

” Per questi motivi – conclude il movimento ecologista nella nota – continueremo la nostra azione di denuncia sulla problematica dell’amianto, con l’obbiettivo di redigere una mappatura sulla presenza di questa sostanza cancerogena nel nostro territorio“.

