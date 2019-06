Melilli, autore di una rapina commessa in Puglia: deve scontare 2 anni e mesi 4

I Carabinieri della Compagnia di Augusta hanno dato esecuzione alla misura cautelare in carcere, in esecuzione a provvedimento del Tribunale di Taranto, nei confronti del melillese Antonio ANNINO, di anni 39, disoccupato, pregiudicato, dovendo espiare pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione in quanto ritenuto responsabile di una rapina commessa nel luglio del 2017 in provincia di Taranto.

Espletate le formalità di rito l’uomo è stato accompagnato dai militari alla Casa di Reclusione della frazione di Brucoli di Augusta.

