Giusto apprezzare nuove e positive idee comunali

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Dopo lo 060606 e 060608 che da anni facilitano il cittadino della Capitale, si rinnova adesso la Mic Card di Roma, con sconti anche per concerti, teatri e spettacoli dal vivo.

Grandi novità per la Roma Mic Card: lo strumento culturale capitolino amplia i suoi servizi e valica i confini dei musei. Al costo rimasto invariato di 5 euro per 12 mesi, la tessera offrirà ora agevolazioni e sconti anche per spettacoli teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche, visite guidate ed eventi educativi.

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L’iniziativa nasce dalla sinergia tra la Sovrintendenza capitolina e le maggiori istituzioni della città, tra cui la Fondazione Teatro di Roma, la Fondazione Musica per Roma, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro dell’Opera, la Fondazione Cinema per Roma, il Palaexpo e il Romaeuropa Festival.

Chi può richiederla e i nuovi vantaggi

La card è riservata ai maggiorenni residenti o domiciliati a Roma e nella Città Metropolitana, oltre che agli studenti delle università pubbliche e private del territorio.

Tra le principali agevolazioni incluse figurano:

Teatro e Musica : Sconti del 20% sugli spettacoli al Teatro Argentina, Valle, Torlonia e India; tariffe ridotte per i concerti all’Auditorium Parco della Musica, alla Casa del Jazz e per le serate del Romaeuropa Festival 2026.

Sconti del 20% sugli spettacoli al Teatro Argentina, Valle, Torlonia e India; tariffe ridotte per i concerti all’Auditorium Parco della Musica, alla Casa del Jazz e per le serate del Romaeuropa Festival 2026. Iniziative esclusive : Accesso gratuito alle prove aperte del Teatro dell’Opera, posti riservati per l’evento inaugurale di Luce sull’archeologia (8 novembre al Teatro Argentina) e inviti alle inaugurazioni di mostre e installazioni sonore.

Accesso gratuito alle prove aperte del Teatro dell’Opera, posti riservati per l’evento inaugurale di Luce sull’archeologia (8 novembre al Teatro Argentina) e inviti alle inaugurazioni di mostre e installazioni sonore. Cinema e Arte : Biglietti ridotti alla Casa del Cinema e alle proiezioni di Palazzo Esposizioni, oltre a giornate a ingresso gratuito dedicate ai tesserati presso il Palazzo Esposizioni e il MACRO.

Biglietti ridotti alla Casa del Cinema e alle proiezioni di Palazzo Esposizioni, oltre a giornate a ingresso gratuito dedicate ai tesserati presso il Palazzo Esposizioni e il MACRO. Famiglie e Didattica: Agevolazioni su laboratori, visite guidate e spettacoli educativi di Santa Cecilia.

Restano confermati i vantaggi nei musei

Il tesseramento garantisce sempre l’accesso gratuito e illimitato ai Musei di Roma Capitale e ad alcuni siti archeologici (inclusa la Fontana di Trevi), la prenotazione via app evitando le code, lo sconto del 10% in caffetterie e bookshop, e l’accesso prioritario a manifestazioni come la Notte dei Musei.

Le parole dell’Assessore e come acquistarla

“Puntiamo a creare una chiave d’accesso unica per l’intera offerta culturale della capitale,” ha dichiarato l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, sottolineando anche il successo degli accessi a pagamento alla Fontana di Trevi (che hanno generato 5 milioni di euro destinati alla manutenzione del monumento e al sostegno dei musei).

La Roma Mic Card si acquista online, sull’app ufficiale (da aggiornare per chi ne è già in possesso), negli Infopoint turistici o presso le biglietterie del circuito museale.

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