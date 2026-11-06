40 valigie “ascoltate” come testimoni

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È finita in incubo, fortunatamente a lieto fine, la gita scolastica nella Capitale per una comitiva di studenti provenienti dal Belgio.

Alloggiati in un albergo a Tor Bella Monaca, ragazzi e accompagnatori hanno scoperto con amarezza che il loro autobus, con targa olandese e parcheggiato in via Vico Viganò, era stato completamente ripulito: sparite ben 40 valigie cariche di vestiti, documenti ed effetti personali.

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Dopo la denuncia presentata dalla responsabile del gruppo, i Carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca si sono messi subito sulle tracce dei responsabili. A fare la differenza nelle indagini sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza e, soprattutto, il segnale GPS di un paio di cuffiette AirPods dimenticate all’interno di uno dei bagagli trafugati.

Tracciando la posizione del dispositivo, i militari sono riusciti a individuare l’auto usata per il colpo e a intercettarla in via Wagner, nei pressi della fermata della metropolitana Santa Maria del Soccorso. A bordo del veicolo viaggiavano due uomini romani di 28 e 48 anni, entrambi disoccupati e con precedenti penali.

L’ispezione ha permesso di recuperare l’intera refurtiva, che è stata restituita agli studenti. Per i due malviventi si sono spalancate le porte del carcere di Regina Coeli. Con le cuffiette sarà loro possibile ascoltare “A Reggina Coeli c’è no scalino”.

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