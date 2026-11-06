Blitz “Grande Inverno”, 46 condanne a Palermo

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PALERMO – Si è concluso con 46 condanne e 5 assoluzioni il troncone più corposo del processo scaturito dal maxi-blitz “Grande Inverno”, l’operazione che a febbraio dello scorso anno portò all’arresto di 180 persone nel Palermitano. La sentenza è stata emessa al termine del rito abbreviato dal GUP Patrizia Ferro, che ha accolto in gran parte le richieste formulate dalla Procura (rappresentata dal procuratore aggiunto Francesca Mazzocco e dai sostituti Federica La Chioma, Gaspare Spedale, Andrea Fusco e Daniele Di Maggio).

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Alla sbarra si trovavano storici capi mafia, gregari, donne di cosa nostra e familiari delle figure apicali dei mandamenti.

I nomi chiave e le pene inflitte

Tra le figure principali raggiunte dalle condanne spicca quella di Giuseppe Auteri, noto come “Vassoio”, catturato a marzo 2024 dopo un periodo di latitanza durante il quale avrebbe continuato a gestire gli affari della cosca. Insieme a lui, pene severe per i vertici dei clan di Porta Nuova e dintorni:

Calogero Lo Presti : 20 anni di reclusione.

: 20 anni di reclusione. Stefano Comandè : 17 anni e 4 mesi.

: 17 anni e 4 mesi. Pietro Pozzi : 15 anni.

: 15 anni. Cristian Cinà : 14 anni.

: 14 anni. Giuseppe Auteri, Cristian D’India, Lillo Fanara, Giovan Battista Marino (cl. ’73) : 13 anni e 4 mesi ciascuno.

: 13 anni e 4 mesi ciascuno. Angelo Costa, Carlo Pellitteri : 10 anni e 8 mesi.

: 10 anni e 8 mesi. Tommaso Lo Presti (“il lungo”) : 5 anni.

: 5 anni. Teresa Marino: 3 anni.

Complessivamente le condanne hanno riguardato 46 imputati, comprendendo parenti e figure di supporto alle famiglie mafiose. Nel corso del procedimento è intervenuto il decesso dell’imputato Nunzio La Torre, per il quale la Procura aveva formulato una richiesta di pena a 16 anni e 8 mesi.

Assoluzioni e quadro processuale

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha contestualmente pronunciato 5 assoluzioni a favore degli imputati Alfio Pappalardo, Gaetano Fernandez, Gioacchino Di Maggio, Giuseppe D’Angelo e Giuseppe Corradengo, dichiarandoli estranei ai fatti contestati.

L’imponente quadro probatorio emerso dalle indagini sull’operazione “Grande Inverno” trova così una prima importante conferma nel giudizio di primo grado.

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