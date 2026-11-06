Siracusa, passo indietro della Giunta sui parcheggi: il PD rivendica il blocco della privatizzazione

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SIRACUSA – La gestione dei parcheggi e della sosta a Siracusa rimarrà pubblica. Con la proposta n. 65 del 21 ottobre 2026 – in fase di discussione in Commissione prima dell’approdo definitivo in Consiglio comunale – l’Amministrazione ha integrato il Piano triennale dei beni e servizi, stralciando la previsione che prevedeva l’affidamento della gestione della sosta a soggetti privati.

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Un passaggio formale che segna una netta retromarcia da parte della Giunta e che viene accolto come un significativo successo politico dal gruppo consiliare del Partito Democratico.

Le tappe della battaglia politica e la vicenda “Nexus”

Il gruppo consiliare dem – composto dai consiglieri Angelo Greco, Massimo Milazzo e Sara Zappulla – ha ricostruito il percorso che ha portato al cambio di rotta dell’esecutivo cittadino:

L’opposizione iniziale : Già dal 27 febbraio 2025, a seguito dell’inserimento della concessione privata tramite maxi-emendamento, il PD si era opposto denunciando i rischi legati alla perdita del controllo pubblico su un servizio strategico.

: Già dal 27 febbraio 2025, a seguito dell’inserimento della concessione privata tramite maxi-emendamento, il PD si era opposto denunciando i rischi legati alla perdita del controllo pubblico su un servizio strategico. I dubbi sulla vicenda Nexus: I consiglieri avevano sollevato forti preoccupazioni sugli appetiti di soggetti privati attorno alla privatizzazione della sosta, ribadendo l’importanza di difendere le entrate comunali generate dai parcheggi.

La nota del gruppo consiliare del Partito Democratico

In una nota congiunta, i rappresentanti del PD siracusano hanno espresso soddisfazione per l’esito della vicenda:

«È un risultato politico importante che rivendichiamo senza esitazioni. Non abbiamo mai accettato che una risorsa strategica capace di generare entrate per il Comune potesse essere sottratta al controllo pubblico senza garanzie per la collettività. Questa retromarcia dell’Amministrazione conferma quanto fosse fondata la nostra opposizione. Non è una vittoria di parte ma una vittoria per Siracusa. Ora continueremo a vigilare affinché la proposta arrivi al più presto al voto dell’aula e le risorse generate siano utilizzate per migliorare la mobilità e la qualità della vita dei cittadini».

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