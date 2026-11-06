Catania, la Polizia recupera quattro libri del XVII secolo rubati in chiesa: denunciata una coppia per ricettazione

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CATANIA – Quattro libri antichi e rari risalenti al XVII secolo, trafugati dalla chiesa di Santa Maria della Guardia a Catania, sono stati recuperati dalla Polizia di Stato e restituiti alla comunità. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” al termine di un’articolata attività investigativa.

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A seguito della denuncia di furto presentata dai responsabili del luogo di culto, i poliziotti hanno avviato accertamenti e riscontri sul territorio che hanno consentito di risalire a un uomo di 49 anni e a una donna di 35 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

La perquisizione e la riconsegna del patrimonio storico

I dettagli dell’intervento ed i successivi sviluppi procedurali:

Il ritrovamento : La perquisizione eseguita presso l’abitazione della coppia ha permesso di rinvenire l’intera refurtiva composta dai quattro volumi del Seicento, conservati in buone condizioni.

: La perquisizione eseguita presso l’abitazione della coppia ha permesso di rinvenire l’intera refurtiva composta dai quattro volumi del Seicento, conservati in buone condizioni. La denuncia : I due occupanti dell’immobile sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di ricettazione.

: I due occupanti dell’immobile sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di ricettazione. La restituzione: I testi antichi sono stati consegnati direttamente al parroco della chiesa di Santa Maria della Guardia, padre Carmelo Latteri, che ha espresso la profonda gratitudine dei fedeli e della comunità per il tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

Si specifica che per le persone denunciate vige il principio di presunzione di innocenza sino all’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato.

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