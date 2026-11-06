Neonato abbandonato in chiesa alla Magliana: ritrovato sotto l’altare a San Gregorio Magno, è in buone condizioni

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ROMA – È diventata teatro di un drammatico episodio a lieto fine la navata della chiesa di San Gregorio Magno, in piazza Certaldo nel quartiere romano della Magliana. Intorno alle 16:30 di oggi, un parrocchiano ha notato una borsa di plastica per la spesa lasciata incustodita nella zona dell’altare, proprio sotto il crocifisso. Avvicinatosi per verificare, l’uomo ha fatto la sconvolgente scoperta: all’interno del sacchetto vi era un neonato, venuto alla luce con ogni probabilità nelle ultime 24-48 ore.

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L’allarme al numero unico per le emergenze è scattato immediatamente, mettendo in moto con prontezza la macchina dei soccorsi e le forze dell’ordine.

Il tempestivo soccorso e il trasferimento in ospedale

Sul posto sono giunti d’urgenza gli equipaggi di Ares 118 con l’Automedica Montagnola e l’ambulanza del CTO. Il primo intervento medico in chiesa è stato prestato dall’équipe sanitaria composta dal medico Manuele Berlanda, dalle infermiere Erika Gioia e Claudia Di Carlo e dall’autista Antonio Fusco:

Primo intervento e stabilizzazione : I sanitari hanno prestato le primissime cure direttamente all’interno dell’edificio sacro, stabilizzando i parametri del piccolo.

: I sanitari hanno prestato le primissime cure direttamente all’interno dell’edificio sacro, stabilizzando i parametri del piccolo. Ricovero al San Camillo : Il neonato è stato successivamente trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Camillo-Forlanini per gli approfondimenti e i controlli neonatologici del caso.

: Il neonato è stato successivamente trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Camillo-Forlanini per gli approfondimenti e i controlli neonatologici del caso. Quadro clinico: Dai primi riscontri medici, il bambino appare in condizioni generali soddisfacenti e non è in pericolo di vita.

Le indagini dell’Arma: caccia alla persona incappucciata

Contemporaneamente all’assistenza medica sono scattate le indagini per ricostruire l’accaduto e risalire all’identità di chi abbia abbandonato il piccolo. Degli accertamenti si stanno occupando i Carabinieri della Stazione di Villa Bonelli e del Nucleo Radiomobile di Roma.

I militari dell’Arma hanno già acquisito i filmati degli impianti di videosorveglianza interni ed esterni alla parrocchia e delle strade limitrofe a piazza Certaldo. Da un primo esame delle immagini è emersa la sagoma di una persona incappucciata – presumibilmente una donna – che si sarebbe introdotta nella chiesa per deporre la borsa sotto il crocifisso e poi allontanarsi rapidamente a piedi.

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