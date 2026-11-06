Scontro tra auto e furgone sulla Sr-Ct: quattro persone ferite

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CASSIBILE – È di quattro feriti, tra cui una donna in condizioni particolarmente gravi, il bilancio definitivo del pauroso incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio lungo l’autostrada Siracusa-Catania, precisamente all’altezza dello svincolo per Cassibile.

Per cause attualmente al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Siracusa, un furgone e un’automobile si sono scontrati violentemente. A causa dell’impatto, la vettura – condotta da un uomo di 67 anni – si è ribaltata sulla carreggiata.

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Estratta dalle lamiere: gravissima una 41enne

Ad avere la peggio nello scontro è stata una passeggera dell’autovettura, una donna di 41 anni, che ha riportato traumi e lesioni profonde in diverse parti del corpo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco : Per liberare i feriti rimasti incastrati tra le lamiere contorte del veicolo ribaltato si è reso necessario l’intervento d’urgenza di una squadra dei Vigili del Fuoco di Siracusa.

: Per liberare i feriti rimasti incastrati tra le lamiere contorte del veicolo ribaltato si è reso necessario l’intervento d’urgenza di una squadra dei Vigili del Fuoco di Siracusa. Gli altri feriti : Medicati e trasferiti in ospedale anche il 67enne alla guida dell’auto, il terzo passeggero della vettura e il conducente del furgone.

: Medicati e trasferiti in ospedale anche il 67enne alla guida dell’auto, il terzo passeggero della vettura e il conducente del furgone. Ripercussioni sulla viabilità: Il traffico veicolare sul tratto autostradale interessato dal sinistro è rimasto paralizzato a lungo per consentire le operazioni di estrazione, la messa in sicurezza dei veicoli ed i rilievi di rito.

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