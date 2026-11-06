Augusta Blue Innovation Hub, lunedì 9 novembre il webinar sulla valorizzazione del pescato locale

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AUGUSTA – Valorizzare le risorse ittiche locali meno conosciute, promuovere un consumo consapevole del pescato e consolidare il dialogo tra istituzioni, enti di ricerca e tessuto imprenditoriale. Con questi obiettivi si terrà lunedì 9 novembre il webinar B2B intitolato “Filiera Neglette Innovative”, organizzato nell’ambito delle attività dell’Augusta Blue Innovation Hub, progetto promosso dal Comune di Augusta e finanziato mediante il Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027.

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L’evento rappresenta un momento centrale di confronto sulle prospettive di sviluppo della filiera ittica locale, rivolgendo un’attenzione specifica alle cosiddette “specie neglette”: risorse marine dalle elevate proprietà nutrizionali e commerciali che risultano tuttavia poco valorizzate nei canali della grande distribuzione e della ristorazione.

Innovazione portuale, energia e cambiamento climatico

Il programma dei lavori vedrà l’intervento di rappresentanti istituzionali e ricercatori scientifici di rilievo:

Sviluppo locale e monitoraggio : Alberta Romano, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Augusta, illustrerà la visione strategica dell’amministrazione comunale orientata all’innovazione e alla ricerca applicata al monitoraggio delle attività di pesca.

: Alberta Romano, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Augusta, illustrerà la visione strategica dell’amministrazione comunale orientata all’innovazione e alla ricerca applicata al monitoraggio delle attività di pesca. Comunità energetica portuale : Attilio Montalto, segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, approfondirà il percorso di costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile Portuale, voluta per favorire l’aggregazione di consumi energetici, la decarbonizzazione e il contenimento dei costi per le imprese insediate.

: Attilio Montalto, segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, approfondirà il percorso di costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile Portuale, voluta per favorire l’aggregazione di consumi energetici, la decarbonizzazione e il contenimento dei costi per le imprese insediate. Ecosistemi in mutamento: La ricercatrice CNR Adriana Profeta analizzerà l’impatto del riscaldamento delle acque nel Mediterraneo, soffermandosi sulla diffusione di specie aliene (come il pesce scorpione e il granchio blu) e sulle ricadute operative per la piccola pesca locale.

Ricerca tecnologica e modalità di partecipazione

Il contributo della tecnologia marina sarà delineato dai docenti Giovanni Indiveri (Università di Genova) e Alessandro Ricolfi (Università di Firenze, neo direttore ISME), con focus sulle innovazioni nei sistemi integrati per l’osservazione e la tutela degli ecosistemi portuali.

Il progetto vede la sinergia tra il Comune di Augusta, AdSP del Mare di Sicilia Orientale, IRBIM-CNR, ISME e le realtà imprenditoriali Mare Blu Moscuzza e Nordal Surgelati.

La partecipazione all’incontro B2B è gratuita, previa registrazione online tramite la piattaforma Zoom.

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