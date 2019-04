Noto, allontanati da una pizzeria esplodono due colpi contro il locale: denunciati due uomini

Nel corso della tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Noto sono intervenuti presso la pizzeria “Mondo Pizza” in via Carnazza di quel centro abitato di a seguito di una richiesta al numero unico di emergenza 112: nella telefonata un giovane riferiva di alcuni colpi di arma da fuoco esplosi verso il locale a seguito di alcuni disordini lì avvenuti poco prima.

L’intervento dei Carabinieri ha permesso di appurare come due uomini, presentatisi poco prima presso l’esercizio commerciale, erano stati allontanati dal proprietario perché avrebbero preteso di essere serviti senza corrispondere il previsto pagamento. Gli stessi, che poi sono stati identificati dai militari come padre e figlio, dapprima allontanatisi dal locale inveendo nei confronti dei proprietari, colpendo un avventore e danneggiando sedie, tavoli e suppellettili, si sarebbero ripresentati dopo pochi minuti per esplodere verso l’esercizio commerciale due colpi di pistola scenica.

Le indagini dei Carabinieri hanno permesso subito di risalire ai due autori dei gravi fatti di cui si erano resi responsabili identificandoli in F.F. 50enne e F.G. 26enne, e di deferirli in stato di libertà all’A.G. aretusea.

