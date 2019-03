Noto, lanciato il bando di concorso del premio internazionale “Salvatore Zuppardo” dal tema SUD EST 37

È stata indetta la terza edizione del Premio “Salvatore Zuppardo”dal temaSUD EST 37,in riferimento al 37° parallelo che attraversa la Sicilia sud-orientale. Le foto e le opere letterarie devono riguardare il territorio delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, nei diversi aspetti: naturalistico, architettonico, archeologico, folkloristico, storico e degli usi, costumi e mestieri, e così via. Il Premio, con partecipazione gratuita, è articolato in quattro sezioni: narrativa, poesia, fotografia e, novità di questa edizione,“La scuola per Totò”, sezione riservata agli alunni di ogni ordine e grado che non abbiano compiuto i 18 anni alla scadenza del bando prevista il 31 ottobre 2019.

