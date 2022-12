Palermo: parte il primo treno ibrido in Sicilia

Palermo, 20 dicembre 2022 – Blues: il primo treno ibrido di Trenitalia, a doppia alimentazione, elettrica e diesel, è pronto a circolare sui binari della Sicilia. Il nuovo convoglio della flotta regionale di Trenitalia, che si affianca ai treni Rock e Pop già in consegna da maggio 2019 in Italia. Al binario 8 della stazione centrale di Palermo alla presentazione del primo Blues erano presenti Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, il governatore Renato Schifani e il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.

Sono 22 i nuovi treni ibridi per la Sicilia: il primo circolerà sui binari dell’isola già nei prossimi giorni e saranno in totale 5 quelli in arrivo all’inizio del 2023. “Va avanti il cammino intrapreso da Trenitalia, e da tutto il gruppo Fs per rendere la mobilità collettiva sempre più integrata e sostenibile – ha detto Corradi – L’arrivo dei Blues in Sicilia contribuisce in modo determinante a rinnovare la flotta sull’isola e, contestualmente, ad abbassare l’età media nazionale dei treni regionali in circolazione in Italia che saranno, in questo modo, i più giovani e moderni d’Europa” “Migliorare la mobilità e rendere efficienti le infrastrutture – ha ribadito il presidente Schifani – è il primo compito che mi sono dato. Oggi compiamo un passo in avanti che è frutto di un lavorio di tanti anni”. ll Blues può viaggiare con pantografo sulle linee elettrificate e con motori diesel sulle quelle non elettrificate, con benefici sul rispetto dei tempi di percorrenza. I primi treni percorreranno le linee Palermo-Messina e Messina-Catania-Siracusa e si affiancheranno ai 25 treni già in circolazione nell’isola. Il primo treno ibrido di Trenitalia è stato progettato e costruito attorno alle esigenze dei passeggeri, con un’impronta sostenibile: dalla scelta dei materiali a elevato livello di riciclabilità (95%) alla riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di Co2 rispetto agli attuali convogli diesel, fino alla disponibilità di un massimo di otto postazioni bici, che in Sicilia viaggiano gratis.

