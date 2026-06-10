Melilli, scatta il piano antincendio: nucleo operativo e tecnologie per controllare il territorio

Melilli (SR) – È operativo il “Piano Contrasto Rischio Incendi 2026” del Comune di Melilli, programma di prevenzione e controllo del territorio finalizzato a ridurre il rischio di incendi e contrastare ogni comportamento che possa mettere in pericolo la sicurezza pubblica e il patrimonio ambientale.

Nucleo operativo specializzato

Nell’ambito del piano è stato istituito un nucleo operativo specializzato della Polizia Locale, impegnato nelle attività di monitoraggio, verifica e repressione delle violazioni in materia di prevenzione incendi. Particolare attenzione viene riservata al controllo dei fondi incolti, alla verifica della realizzazione delle prescritte linee tagliafuoco e al rispetto delle ordinanze sindacali emanate per la stagione estiva.

Prime sanzioni e denunce

I primi risultati dell’attività sono già significativi. In pochi giorni sono state elevate diverse sanzioni amministrative per la mancata pulizia dei terreni e per l’assenza delle necessarie fasce di protezione antincendio. Contestate anche violazioni relative all’accensione di fuochi in contrasto con le disposizioni vigenti.

Nel corso delle attività di pattugliamento, la Polizia Locale ha inoltre deferito all’Autorità Giudiziaria due soggetti per combustione illecita di rifiuti.

Tecnologie per il monitoraggio

Fondamentale nel piano l’utilizzo delle nuove tecnologie, che consentono un monitoraggio costante e capillare del territorio comunale, anche nelle aree più impervie e difficilmente raggiungibili.

Le dichiarazioni

“Il lavoro congiunto tra Polizia Locale e Protezione Civile, unito all’utilizzo delle tecnologie a nostra disposizione, ha prodotto negli anni risultati importanti”, dichiara il sindaco Giuseppe Carta. “Il Piano Contrasto Rischio Incendi 2026 sta già mostrando la propria efficacia attraverso controlli mirati e un’attività costante di prevenzione sul territorio”.

Il comandante Cava, della Polizia Locale, aggiunge: “Stiamo impiegando il personale in pattugliamenti quotidiani, svolti in fasce orarie diversificate. Parallelamente, il supporto delle nuove tecnologie ci permette di monitorare costantemente il territorio e di intervenire tempestivamente anche in aree considerate difficilmente accessibili”.

Appello ai cittadini

L’Amministrazione Comunale rinnova l’invito ai cittadini a collaborare attivamente, rispettando le norme di prevenzione e segnalando tempestivamente eventuali situazioni di rischio, contribuendo così alla tutela dell’ambiente, della sicurezza pubblica e del patrimonio naturalistico del territorio.