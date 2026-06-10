Priolo, sabato l’inaugurazione della piscina comunale: presente il CT Sandro Campagna

Priolo Gargallo (SR) – Sabato 13 giugno, alle ore 18:00, sarà ufficialmente inaugurata la piscina coperta di Priolo, al Centro Polivalente di via del Fico. Questa mattina, presso il Palazzo Comunale, si è tenuta una riunione operativa per definire gli ultimi dettagli dell’evento.

Presenti CT Campagna e vertici FIN

Alla riunione hanno partecipato Sandro Campagna, campione mondiale e CT della Nazionale Italiana maschile di pallanuoto “SetteBello”, Giuseppe Marotta, vice presidente FIN – Federazione Italiana Nuoto, e Roberta Marotta, presidente del Circolo Canottieri Ortigia. Per l’Amministrazione comunale erano presenti il sindaco Pippo Gianni, il vicesindaco e assessore allo Sport Alessandro Biamonte e l’assessore ai Lavori Pubblici Tonino Margagliotti.

L’inaugurazione di sabato sarà una grande festa, con autorità, società sportive, giocatori di pallanuoto di livello nazionale e internazionale e importanti esponenti della Federazione Italiana Nuoto.

I corsi da settembre

Da settembre 2026 partiranno i corsi di nuoto baby, scuola nuoto, acqua fitness, nuoto libero, corsi per adulti e disabili, aquagoal e mini pallanuoto. Gli utenti avranno anche a disposizione una piccola area fitness.

Gli orari saranno ottimizzati per coprire le fasce d’interesse di lavoratori, scuole, anziani e bambini, con particolare attenzione alle fasce più fragili. Saranno organizzati campi estivi e laboratori didattici anche nel periodo invernale.

Gestione a Ortigia e Nuoto Catania

La gestione della piscina è stata affidata per tre anni alla A.S.D. Circolo Canottieri Ortigia 1928, presieduta da Roberta Marotta, e alla Nuoto Catania S.S.D., presieduta da Massimo Di Salvatore.

Le dichiarazioni

“Ho fortemente voluto, d’intesa con i gestori, che una fascia oraria fosse dedicata ai disabili e un’altra alle scuole”, dichiara il sindaco Pippo Gianni. “Stiamo lavorando anche alla riapertura della piscina scoperta da 33 metri. Grazie alla collaborazione con Sandro Campagna e la FIN organizzeremo eventi importanti come un quadrangolare internazionale”.

“Finalmente Priolo torna a disporre di una struttura importante, che offrirà nuove opportunità ai nostri giovani e a tutti i cittadini che desiderano praticare il nuoto e le attività sportive in acqua”, afferma il vicesindaco e assessore allo Sport Alessandro Biamonte. “Continuiamo con determinazione il nostro impegno per rendere Priolo una vera città dello sport, investendo in impianti, servizi e opportunità capaci di promuovere il benessere, l’inclusione e la partecipazione di tutte le fasce d’età”.

“Dopo tante difficoltà, lungaggini burocratiche e atti vandalici, sabato apriamo ufficialmente la piscina”, sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Tonino Margagliotti. “È stato un percorso complesso, ma ora Priolo potrà vantare un impianto che avrà una gestione di altissimo profilo e darà lustro alla nostra città, a beneficio di tanti ragazzi e di tutta la comunità”.