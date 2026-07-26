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Cronaca, Emergenze, Incendi, Italia, Sicilia, Siracusa

Siracusa, incendio alla Fonte Ciane: vigili del fuoco in azione, fiamme alimentate dal vento

Rogo vicino al torrente Mammaiabica. Intervento in corso nella zona protetta
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SIRACUSA – I vigili del fuoco sono impegnati nella zona della Fonte Ciane per domare un incendio le cui fiamme sono alimentate dal vento. Il rogo si è verificato vicino al torrente Mammaiabica.

L’intervento è in corso nell’area protetta, dove le squadre dei vigili del fuoco stanno operando per circoscrivere le fiamme e impedire che si propaghino ulteriormente. Il vento sta complicando le operazioni di spegnimento, alimentando il fronte del fuoco.

La zona della Fonte Ciane, nota per il suo valore naturalistico e per la presenza del papiro spontaneo, è particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale. Al momento non si registrano danni a persone o abitazioni.

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