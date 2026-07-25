Trascinata dalle correnti per tre chilometri, 60enne salvata dopo tre ore in mare

Sessantenne trascinata dalle correnti per tre chilometri, ritrovata tra gli scogli della timpa di Acireale. Ferite lievi

ACIREALE – Una turista di 60 anni è stata soccorsa dalla polizia dopo essere rimasta per tre ore in balia delle correnti marine mentre era su un materassino nel Catanese.

Le ricerche erano state avviate dopo la segnalazione di alcuni amici che non l’avevano vista rientrare. La Capitaneria di porto ha inviato tutte le unità in zona e i poliziotti della Questura di Catania a bordo delle moto d’acqua sono riusciti a individuarla dopo un’ora di intensa attività di perlustrazione.

Dopo circa tre ore dall’ultima volta che era stata vista dagli amici, la donna è stata trovata tra gli scogli della timpa di Acireale, a distanza di tre chilometri rispetto al luogo in cui era scesa a mare. Ferita per aver sbattuto sugli scogli, non appena ha visto gli agenti ha chiesto aiuto riferendo di essersi smarrita dopo essere stata trascinata dalla corrente.

Con l’aiuto dei poliziotti la 60enne è stata fatta salire a bordo della moto d’acqua e poi portata a terra, dove c’erano un’ambulanza e una Volante del Commissariato di Acireale. La donna ha riportato solo ferite lievi ed è stata medicata sul posto dai medici per alcune escoriazioni.

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