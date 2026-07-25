Fenicotteri rosa nidificano nella riserva delle Saline di Trapani e Paceco: è la prima volta in 30 anni

TRAPANI – Dopo oltre trent’anni dall’istituzione della Riserva naturale orientata delle Saline di Trapani e Paceco, il fenicottero rosa (Phoenicopterus roseus) ha nidificato per la prima volta all’interno dell’oasi regionale gestita dal Wwf Italia.

Dalla primavera scorsa è stata documentata la presenza stabile di oltre 600 fenicotteri in un’area specifica all’interno del sito protetto. In questo settore sono stati censiti circa cinquanta nidi e il successo riproduttivo è stato confermato dalla nascita dei primi tre giovani: uno con un’età stimata di circa quattro settimane, il secondo di circa quindici giorni e l’ultimo di pochi giorni.

Sono ancora presenti una decina di individui in cova e l’attività riproduttiva è in evoluzione, con la possibilità che si formino nuovi nidi nelle prossime settimane. “Si tratta di un evento di straordinario valore naturalistico che è stato seguito con la massima attenzione dal personale della Riserva, coadiuvato da un esperto ornitologo”, spiegano dalla riserva. “Le necessarie misure di protezione dell’area sono realizzate in collaborazione con l’Associazione di Protezione Civile SOS Valderice”.

“Ancora una volta la natura restituisce una risposta chiara sul valore del lavoro svolto in questi anni”, dichiara Silvana Piacentino, direttrice della riserva. “La nascita dei primi fenicotteri non è un evento casuale, ma il risultato di un lungo percorso di tutela”.

“Ospitare il primo sito di nidificazione del fenicottero rosa della Sicilia occidentale, nonché uno dei pochissimi presenti in Italia”, aggiunge Marco Galaverni del Wwf Italia, “rappresenta uno straordinario riconoscimento del lavoro di gestione portato avanti dal Wwf per conto della Regione Sicilia”.