Siracusa, Questura: tolleranza zero contro guida pericolosa e veicoli rumorosi

SIRACUSA – La Questura di Siracusa organizza servizi straordinari a tolleranza zero contro la guida pericolosa e il disturbo della quiete pubblica causato da veicoli eccessivamente rumorosi. L’operazione segue le direttive del Prefetto Chiara Armenia nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha affrontato il grave fenomeno dell’incremento dei morti sulle strade del siracusano.

Il Questore Aldo Fusco ha pianificato un servizio straordinario interforze per dare risposte concrete alla crescente richiesta di sicurezza e presenza sul territorio. Nella serata di ieri, pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale hanno svolto controlli mirati alla prevenzione degli incidenti stradali e al rispetto delle norme sul riposo delle persone.

Particolare attenzione è stata rivolta ai quartieri residenziali della Pizzuta, dove si sono registrati schiamazzi e corse di veicoli rumorosi che hanno spinto i residenti a presentare esposti. Le linee guida operative dettate dal Questore si sono basate su prevenzione e repressione delle condotte illecite alla guida.

I posti di controllo hanno regolamentato il transito reiterato di ciclomotori e motocicli nelle zone interessate, riscontrando negli utenti della strada, soprattutto giovani, il rispetto dei limiti di velocità e delle norme prudenziali. In totale sono state identificate 78 persone e controllati 57 mezzi. Dieci le sanzioni amministrative, in particolare per mancata revisione del mezzo, guida senza patente ed eccessiva rumorosità del dispositivo di scarico.

I servizi di prevenzione, sicurezza e repressione dei fenomeni di guida pericolosa e rumorosa proseguiranno nelle prossime settimane in città e nei centri della provincia, confidando nella civiltà degli utenti e nell’opera educatrice delle famiglie, che svolgono un ruolo fondamentale in chiave preventiva.

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