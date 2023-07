Poca pioggia e temperature alte, in Sicilia scatta l’allarme siccità

Il cambiamento climatico non può più essere ignorato.

Il report siccità del 2022, stilato dall’Autorità del bacino del distretto idrografico della Sicilia, disegna l’immagine di un anno, quello passato, caratterizzato da lunghi periodi privi di precipitazioni significative. Inoltre, le precipitazioni registrate nell’isola nel mese di gennaio 2022, con una media regionale di circa 600 millimetri (mm), si attestano ben al di sotto della media regionale di lungo periodo (1980-2022) pari a 750 mm. Il punto in cui ha piovuto meno, secondo quanto rilevato dalla rete in telemisura, con l’integrazione attraverso metodi geostatici dei periodi in cui non sono presenti dati.

Sono mesi in cui si registrano valori nettamente diversi dal trentennio precedente, a dimostrare come la siccità sia gravemente aumentata negli anni, con conseguenze non indifferenti sull’agricoltura e sull’intero ecosistema isolano. Il mese di maggio 2022, segna una anomalia superiore al 100% rispetto al trentennio 1991-2020; lo stesso ad agosto, mentre a settembre i dati peggiori riguardano tutto il sud-ovest della regione. Novembre è un altro mese fortemente anomalo. Anche in termini di temperature il 2022 è stato un anno anomalo: il 2022 è stato caratterizzato dal persistere di lunghi periodi con temperature al di sopra la media del trentennio di riferimento. Localmente sono stati raggiunti massimi storici come 44,8 gradi centigradi (°C)a Cinisi, in provincia di Palermo a giugno; 44,9°C in agosto a Misilmeri, sempre nel Palermitano; e 31,1°Ca San Fratello, vicino a Messina, registrati il 16 dicembre, assolutamente fuori stagione.

