Priolo, Beniamino Scarinci (Fdi): “Quanta inutile arroganza”

Quanta inutile arroganza in Consiglio Comunale a Priolo, nella seduta di oggi è emersa tutta l’arroganza di questa maggioranza esternata con una frase da regime “noi non abbiamo bisogno dei consigli dell’opposizione”, il sottoscritto rappresenta una forza politica che esprime le proprie idee sulla gestione amministrativa di Priolo e pertanto stigmatizzo il contenuto ed il tono delle affermazioni del consigliere Margagliotti, niente potrà mai impedire a qualunque soggetto politico di esprimere le proprie opinioni e nonostante il consigliere e il sindaco troppo spesso parlino di legalità appare chiaro che non conoscono neanche i fondamenti della nostra costituzione, altro rilievo che sento di fare è nei confronti della consigliera Musumeci la quale rappresenta senza alcun dubbio il peggio della politica e del modo di approcciarsi alla politica, ella oggi siede tra i banchi di una maggioranza che da sempre ha contestato nei modi e nei metodi, mai avrei immaginato che gli appartenesse tanta ipocrisia politica, soltanto tre mesi fa tutti ricordiamo la sua azione di contrasto al sindaco Gianni da lei oggi sostenuto, negli ultimi anni la consigliera non si è mai risparmiata con video su Facebook, articoli stampa e denunce pubbliche contro il sindaco Gianni, sono convinto, come tutti i priolesi, che se questa emergenza fosse avvenuta lo scorso anno la consigliera Musumeci si sarebbe prodigata in eclatanti azioni di protesta contro questo Sindaco, evidentemente il desiderio di sedersi tra quei banchi era più forte degli ideali da lei sbandierati negli anni e oggi in consiglio comunale ha dato prova di tutta la sua inadeguatezza scambiando l’aula del consiglio per un aula di tribunale e indossando le vesti di avvocato difensore “interrogando” il presidente del consiglio sulle questioni sollevate dalla minoranza dimenticandosi che in consiglio comunale ognuno ha la prerogativa principale di fare politica.

Quello di oggi è stata una pantomima nella quale il sindaco e tutta la sua maggioranza hanno rinunciato ad affrontare politicamente l’opposizione che ha legittimamente sollevato molti dubbi sulla gestione POLITICA E ISTITUZIONALE dell’emergenza da parte del primo cittadino che alla fine si è nascosto dietro il capo del corpo dei vigili urbani e della protezione civile il quale è stato chiamato dalla maggioranza a relazionare sulla gestione tecnica dell’emergenza come se qualcuno, all’interno del consiglio o dall esterno l’avesse mai messa in dubbio, purtroppo per il sindaco e questa maggioranza, loro, sono stati in ordine di tempo gli ultimi a ringraziare pubblicamente quanti hanno rischiato la loro vita per contrastare gli incendi e salvare la sicilia. Nonostante io ritenga inutile farlo desidero lanciare un appello a tutta la compagine amministrativa ricordandogli che per fortuna viviamo in una repubblica democratica e quindi hanno il diritto di governare ma anche il dovere di attenersi alle regole, nel merito dei fatti li invito ad avere il coraggio,che troppo spesso vantano a parole e con arroganza, di chiarire fino in fondo la realtà dei fatti e delle dinamiche che hanno visto, negli ultimi sette giorni, la nostra comunità vittima di disservizi degni del terzo mondo.

