Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Ambiente

Siracusa: i campionamenti confermano la buona qualità del mare

Francesco Nania0 Comments2 Mins Read

È entrata nel vivo la stagione balneare 2026 nella provincia di Siracusa, avviata ufficialmente il 1° maggio e attiva fino al prossimo 31 ottobre. L’avvio delle attività è stato preceduto, nel mese di aprile, da una serie di campionamenti preliminari condotti dal Laboratorio di Sanità Pubblica dell’Asp di Siracusa. I risultati di queste prime analisi hanno confermato la buona qualità delle acque e l’idoneità alla balneazione in tutte le zone autorizzate del litorale siracusano.

Il programma di monitoraggio, elaborato dal Laboratorio in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione medico e il Servizio di Igiene negli ambienti di vita aziendale prevede controlli mensili e il trasporto regolare dei campioni per tutta la durata della stagione. In caso di anomalie nei parametri rilevati, scatterà l’interdizione temporanea del punto interessato e verranno avviati campionamenti suppletivi per individuare e rimuovere le cause dell’inquinamento.

I cittadini possono consultare i dati del monitoraggio in tempo reale attraverso il “Portale acque di balneazione” del Ministero della Salute o l’applicazione mobile dedicata. Tramite queste piattaforme è possibile verificare lo stato delle acque su mappa e inviare segnalazioni dirette alle autorità competenti.

Si ricorda che, come stabilito dal decreto assessoriale, rimangono permanentemente vietate alla balneazione le aree portuali e militari, le zone interessate da scarichi o corsi d’acqua e i tratti di costa soggetti a ordinanze di sicurezza delle autorità marittime. Per ragioni di tutela ambientale, l’accesso è interdetto anche in specifici tratti di aree protette, tra cui la zona A dell’Area Marina Protetta del Plemmirio e la zona compresa tra Torre Vendicari e Cittadella nella Riserva di Vendicari. I Comuni hanno il compito di segnalare tali divieti sul territorio tramite apposita cartellonistica bilingue.

By Francesco Nania

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts