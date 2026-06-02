Priolo calcio: contro l’Akragas vale la finale di Coppa Italia

Dopo la storica promozione nel campionato di Eccellenza, il Priolo sogna di completare una stagione da incorniciare conquistando anche la Coppa Italia di Promozione. Domani pomeriggio, mercoledì alle ore 16.30, allo stadio “Tucitto” di Cassibile, la formazione guidata da Maurizio Intagliata affronterà l’Akragas nella semifinale di ritorno della competizione.

Una sfida dal sapore speciale tra due delle protagoniste assolute della stagione. Gli agrigentini hanno infatti conteso fino all’ultima giornata ai gargallini il salto diretto in Eccellenza e si presentano all’appuntamento in un ottimo momento di forma, rafforzati anche dall’entusiasmo per il successo ottenuto domenica scorsa nei play-off contro il Petralia Sottana.

Nel match d’andata, disputato il 22 aprile, l’Akragas si impose per 2-1 al termine di una gara combattuta. A sbloccare il risultato fu Ten Lopez nei primi minuti di gioco. Il Priolo riuscì a riequilibrare la contesa grazie a Musso, a segno sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma nei minuti di recupero fu ancora Ten Lopez, con una spettacolare rovesciata, a regalare il successo ai biancazzurri.

Il lungo intervallo tra andata e ritorno è stato determinato dalla necessità di lasciare spazio ai play-off regionali. Una pausa che potrebbe incidere sull’economia della gara. L’Akragas ha infatti mantenuto alta l’intensità degli allenamenti e ha continuato a disputare partite ufficiali fino a pochi giorni fa, mentre il Priolo non scende in campo dalla fine di aprile.

Nonostante ciò, la squadra priolese ha dimostrato nel corso della stagione carattere, organizzazione e capacità di superare ogni ostacolo. Qualità che alimentano la fiducia dell’ambiente in vista di una rimonta tutt’altro che impossibile. Servirà una prestazione di grande livello per ribaltare il risultato dell’andata e conquistare l’accesso alla finale, ma il Priolo vuole continuare a sognare e regalarsi un finale di stagione che avrebbe il sapore dell’impresa.

Appuntamento dunque domani al “Tucitto” di Cassibile, dove i gargallini proveranno a scrivere un’altra pagina importante della loro storia sportiva.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla smart e sui social di wltv.