L’Asp di Siracusa prima in Italia per innovazione digitale

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa si conferma tra le eccellenze della sanità italiana, conquistando il Premio del Pubblico 2026 nell’ambito del Premio Innovazione Digitale in Sanità, promosso dall’Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano.

Il riconoscimento è stato assegnato durante il convegno dedicato alla sanità digitale e alle nuove sfide dell’intelligenza artificiale. A ritirare il premio è stato Santo Pettignano, direttore dei Sistemi Informativi e Controllo di Gestione dell’Asp.

A distinguersi è stato il progetto “Dall’AI generativa all’AI governata”, che integra l’intelligenza artificiale nei processi clinici e organizzativi in modo sicuro e strutturato. Tra i risultati ottenuti, la drastica riduzione dei tempi per la compilazione delle lettere di dimissione ospedaliera, passati da circa un’ora a pochi minuti, con un risparmio stimato di oltre 17 mila ore di lavoro all’anno.

Il sistema introduce inoltre strumenti avanzati per il pronto soccorso e per il supporto alle decisioni strategiche. Per il commissario straordinario Gioacchino Iraci, il premio conferma come l’innovazione tecnologica rappresenti una realtà concreta al servizio degli operatori sanitari e della qualità dell’assistenza ai cittadini.