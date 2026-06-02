Poule Scudetto Castelsardo, Milano vince in rimonta: Genova incanta e chiude da protagonista

CASTELSARDO (Sassari), 2 giugno 2026 – La prima tappa della Serie A Q8 Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti 2026 saluta Castelsardo dopo quattro giornate intense, spettacolari e ricche di emozioni.

Nella splendida Beach Arena allestita sul Lungomare Anglona, affacciata sul Golfo dell’Asinara e incorniciata dalle mura che sovrastano la spiaggia trasformandosi in una naturale tribuna sul mare, la Poule Scudetto ha regalato un avvio di stagione all’altezza delle aspettative.

Autorità presenti: LND, Comune e Regione

Presenti anche oggi in Beach Arena il Presidente del Comitato Regionale FIGC Lega Nazionale Dilettanti Sardegna e Vice Presidente LND Area Centro Gianni Cadoni, il Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer della LND Roberto Desini, il Sindaco di Castelsardo Maria Lucia Tirotto e l’Assessore allo Sport Grazia Lorenzoni, oltre all’Assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu.

Milano vince in rimonta 6-5: decisivo Lourenco

Ad aprire il programma è stata la sfida tra Città di Milano ed Ecoris Viareggio. Diretta da Longo di Paola e Cosseddu di Nuoro, con Bottalico di Bari al cronometro, la gara non ha tradito le attese regalando spettacolo ed emozioni fino all’ultimo minuto.

La formazione lombarda ha costruito il proprio successo nel terzo e ultimo tempo, completando una splendida rimonta e imponendosi per 6-5. Decisiva la rete di Lourenco che ha completato il sorpasso e consegnato al Città di Milano una vittoria preziosa al termine di una partita giocata ad altissima intensità contro un Viareggio che ha confermato tutto il proprio valore.

Genova BS incanta ancora: 7-5 al Cagliari dopo extra time

Se c’è una squadra che lascia Castelsardo con qualcosa in più rispetto ai punti conquistati, quella è certamente il Genova BS 2013. Dopo le vittorie ai rigori contro Ecoris Viareggio e Napoli e la sconfitta di misura contro i campioni d’Italia del Lenergy Pisa, la formazione di mister Luca Malinconico ha chiuso la prima tappa superando anche il Cagliari per 7-5 dopo l’extra time.

Genova vola 4-0, Cagliari rimonta: Orlandi protagonista

La sfida, diretta da Pedarra di Foggia e Paparozzi di Grosseto, con Vitucci di Sulmona al cronometro, è stata probabilmente una delle più emozionanti dell’intera tappa.

Il Genova parte fortissimo e vola sul 4-0, dominando la prima parte dell’incontro e dando l’impressione di poter gestire il vantaggio. Ma il Beach Soccer sa sempre sorprendere.

Tra la fine del secondo tempo e l’inizio del terzo, infatti, il Cagliari mette in scena una straordinaria rimonta, recuperando l’intero svantaggio e riportandosi sul 4-4 grazie alla doppietta di Nicholas Orlandi. L’inerzia sembra addirittura cambiare padrone quando lo stesso Orlandi firma il gol del sorpasso rossoblù (5-4), facendo esplodere il pubblico di casa.

Zuppiroli e Revello firmano il trionfo ligure

Ma proprio quando la beffa sembra compiersi, arriva la reazione ligure. Zuppiroli trova la rete del 5-5 e trascina la partita all’extra time.

Nel supplementare è ancora il numero ligure a risultare decisivo. Al 2′ Zuppiroli firma il nuovo vantaggio del Genova, mentre Revello chiude definitivamente i conti con il gol del 7-5.

Matricola da sogno: 4 risultati utili su 4

Per la matricola ligure arrivano così altri due punti che si aggiungono ai precedenti conquistati contro Viareggio e Napoli. Un bottino che, probabilmente, non racconta fino in fondo il valore delle prestazioni offerte da una squadra capace di battere due big ai rigori, sfiorare l’impresa contro Pisa e imporsi anche contro il Cagliari. Una chiusura di tappa da protagonista assoluta.

Seconda tappa a Terracina: recuperi il 17 giugno

La Poule Scudetto tornerà in campo nella seconda tappa stagionale. Alcune gare non disputate a Castelsardo verranno recuperate a Terracina mercoledì 17 giugno:

Icierre Lamezia BS – Naxos BS (ore 16.00)

(ore 16.00) Sambenedettese BS – We Beach Catania (ore 17.15)

(ore 17.15) Lenergy Pisa BS 2014 – Napoli BS (ore 18.30)

Alle 18.30 Finale Supercoppa Q8 Pisa-Napoli in diretta Sky

L’appuntamento conclusivo della tappa di Castelsardo è in programma alle ore 18.30. Nella Beach Arena del Lungomare Anglona andrà infatti in scena la Finale della Supercoppa Q8 maschile tra Lenergy Pisa BS 2014 e Napoli BS, primo trofeo ufficiale della stagione 2026 del Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

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