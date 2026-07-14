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Italia, Premi

Pubblicato il bando della 3ª edizione del Premio giornalistico “David Sassoli”

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Seguici e aiutaci a crescerePremio giornalistico David Sassoli

Galciana Sviluppo promuove la terza edizione del Premio Giornalistico Nazionale in ricordo di David Sassoli per onorare la memoria del giornalista e Presidente del Parlamento europeo.

Il bando è aperto a giornalisti under 40, che possono partecipare con articoli o servizi pubblicati o trasmessi nel periodo compreso fra il 1° agosto 2025 e il 31 luglio 2026 sul tema del rapporto tra territori locali e Istituzioni europee.

In particolare, il riferimento a casi concreti e vicende nei campi dell’istruzione, della cultura, del lavoro, della salute, dell’integrazione e della coesione sociale.

Tutti i premi per classificato

La classifica dei vincitori sarà suddivisa in:

  • Vincitore/trice assoluto/a del Premio 1.500 euro (così composto: 500 euro per la vittoria nella rispettiva categoria; 1.000 euro aggiuntivi in qualità di vincitore assoluto)
  • Vincitore/trice categoria “Carta stampata e agenzie di stampa” 500 euro.
  • Vincitore/trice categoria “Stampa online” 500 euro.
  • Vincitore/trice categoria “Radio e TV” 500 euro.

Ogni giornalista può candidare 1 solo articolo o servizio radio-televisivo, scegliendo una sola delle categorie entro il 31 luglio.

I vincitori di ogni categoria saranno resi noti il 17 settembre 2026.

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