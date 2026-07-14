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Avola, Politica, Sicilia

Avola, Trapani: “La memoria di Paolo Borsellino unisce, non divide”

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L’assessore alle Relazioni con il Territorio e al Verde Pubblico e decoro Gioacchino Trapani, intervengono in merito alle osservazioni avanzate dall’associazione Avvenire Sud sulla commemorazione del 19 luglio e dal nuovo Gruppo politico Avolese “Futuro Nazionale con Vannacci-Avola 1058”.

La memoria di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta non ha certamente bisogno di sovrapposizioni né di rivendicazioni. È un patrimonio di tutta la comunità e deve continuare a rappresentare un momento di unità, partecipazione e rispetto delle istituzioni“.

Una manifestazione programmata da tempo

La manifestazione dedicata a Paolo Borsellino era stata programmata da tempo da parte dell’amministrazione comunale, inserendola nel calendario ufficiale dell’Estate Avolese.

Il fatto che il programma sia stato reso pubblico successivamente – dice Trapani – non significa affatto che l’iniziativa non fosse già stata definita e organizzata, con il necessario iter autorizzativo e tutti gli accorgimenti richiesti per il corretto svolgimento dell’evento. Per questo motivo, non comprendiamo la polemica sollevata rispetto a una richiesta che aveva la stessa finalità di una manifestazione già prevista dall’Ente“.

Obiettivo della commemorazione

Il fine rimane quello di offrire un momento condiviso di riflessione e memoria. Trapani precisa inoltre che tutte le istanze presentate al Comune vengono istruite e riscontrate dagli uffici competenti nel pieno rispetto della normativa vigente e dei termini previsti dalla legge. Ed “È quindi del tutto fuori luogo lasciare intendere omissioni o mancate risposte, poiché l’azione amministrativa segue il regolare iter procedimentale previsto per ogni richiesta.

Rinnoviamo quindi l’invito all’associazione Avvenire Sud e al gruppo politico Vannacci, così a tutte le realtà del territorio e all’intera cittadinanza a partecipare alla commemorazione del 19 luglio in piazza Cutuli Pantanello”.

L’appuntamento è attorno a una barca installazione simbolo di rinascita e della rotta della legalità. “Sono questi – conclude – i messaggi che a perenne memoria dobbiamo portare nella nostra città per diffondere valori positivi e onorare il sacrificio di Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta, nel segno dell’unità, dell’impegno civile e del rispetto reciproco che il magistrato ci ha insegnato con il suo esempio. Il futuro si costruisce insieme, nel nome di questi valori”.

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