Rosolini: Casa di Comunità attivi da aprile i servizi medico – infermieristici

Da aprile le attività dell’ambulatorio medico – infermieristico nella Casa di Comunità in Via Ronchi 1 a Rosolini sono regolarmente attive. A confermarlo l’Asp di Siracusa alla cittadinanza di Rosolini e dei comuni limitrofi.
L’attivazione anticipata del servizio risponde alla volontà della Direzione strategica aziendale di non procrastinare l’avvio delle prestazioni assistenziali, in attesa della consegna definitiva dei locali strutturali, anticipando così i tempi per garantire una risposta immediata alle esigenze del territorio.
L’iniziativa si colloca nel quadro complessivo di attuazione delle linee guida previste dal D.M. 77, mirate al potenziamento della medicina territoriale a favore dei cittadini, con priorità la presa in carico dei pazienti fragili, grazie a:
- assistenza primaria
- servizi infermieristici
- prevenzione e promozione della salute.
La struttura rappresenta un presidio sanitario fondamentale per l’area sud della provincia di Siracusa, integrando l’offerta assistenziale attraverso una sinergia con i medici di medicina generale, figure centrali nel consolidamento della rete di cure di prossimità.