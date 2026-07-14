Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Rosolini, Sanità, Sicilia

Rosolini: Casa di Comunità attivi da aprile i servizi medico – infermieristici

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

Da aprile le attività dell’ambulatorio medico – infermieristico nella Casa di Comunità in Via Ronchi 1 a Rosolini sono regolarmente attive. A confermarlo l’Asp di Siracusa alla cittadinanza di Rosolini e dei comuni limitrofi.

L’attivazione anticipata del servizio risponde alla volontà della Direzione strategica aziendale di non procrastinare l’avvio delle prestazioni assistenziali, in attesa della consegna definitiva dei locali strutturali, anticipando così i tempi per garantire una risposta immediata alle esigenze del territorio.

L’iniziativa si colloca nel quadro complessivo di attuazione delle linee guida previste dal D.M. 77, mirate al potenziamento della medicina territoriale a favore dei cittadini, con priorità la presa in carico dei pazienti fragili, grazie a:

  • assistenza primaria
  • servizi infermieristici
  • prevenzione e promozione della salute.

La struttura rappresenta un presidio sanitario fondamentale per l’area sud della provincia di Siracusa, integrando l’offerta assistenziale attraverso una sinergia con i medici di medicina generale, figure centrali nel consolidamento della rete di cure di prossimità.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts