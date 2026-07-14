Siracusa: furto invece delle pulizie in un supermercato, 6 denunciati

La notte scorsa, in un supermercato della città di Siracusa, la vigilanza ha scoperto dalle telecamere di videosorveglianza il furto di un ingente quantitativo di merce da parte del personale della ditta di pulizie dell’esercizio commerciale.

I responsabili del punto vendita avevano già notato degli ammanchi sospetti di merce e, per tale motivo, avevano intensificato la vigilanza.

Scoperti nella flagranza, il personale di vigilanza ha allertato la proprietà e subito dopo la Polizia di Stato. Gli agenti delle Volanti della Questura sono intervenuti immediatamente sul posto per accertare quanto denunciato.

Il tempestivo arrivo dei Poliziotti ha consentito di bloccare sei persone (4 uomini e due donne) che già avevano caricato sul furgone della ditta di pulizie la merce rubata e di denunciarli per il reato di furto.

La merce includeva dai prodotti della casa, al bricolage, al cibo, e – dopo le incombenze di legge – è stata restituita al legittimo proprietario