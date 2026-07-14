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Celebrazioni, Sicilia, Siracusa

Siracusa: commemorazione 80° della scomparsa del carabiniere Scala

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Stamattina a Siracusa, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno celebrato l’80° anniversario della scomparsa del Carabiniere Salvatore Scala, Medaglia d’Oro al Merito Civile. 

Nato a Pozzallo (RG) il 5 aprile 1925 si arruola giovanissimo nell’Arma dei Carabinieri e il 14 luglio 1946 a Monreale (PA) muore compiendo un atto di valore per il quale, nel 2009, è stato insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile “alla memoria”, con la seguente motivazione:

 “Con eccezionale coraggio e convinta abnegazione, mentre viaggiava a bordo di un autocarro unitamente ad un commilitone ed a tre civili, avvistati due banditi armati nascosti nella vegetazione circostante, non esitava ad ingaggiare un conflitto a fuoco con i malviventi.

Colpito da una raffica d’arma automatica cadeva esanime al suolo. Nobile esempio di non comune senso del dovere e di elette virtù civiche, spinti fino all’estremo sacrificio”. Monreale (PA) 14 luglio 1946.

Durante la cerimonia sono stati resi gli onori e Don Aurelio Russo, Rettore della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime ha officiato un momento di preghiera. Presenti alla cerimonia la rappresentanza dei Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, i rappresentanti delle Associazioni professionali a carattere sindacale fra militari e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il ricordo del Carabiniere Salvatore Scala “si pongono nel segno dell’indissolubile legame tra l’Arma dei Carabinieri e i suoi Eroi, di ieri e di oggi, nella gelosa custodia dei valori della memoria, in continuità tra passato e presente”.

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