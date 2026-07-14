Tragedia Due Frati, Alternativa Libera: “Attivare servizio di salvataggio”

Dopo la tragedia dei giorni scorsi al Solarium Due Frati, dove una persona è stata rinvenuta priva di vita, Alternativa Libera Siracusa chiede una riflessione sulla sicurezza delle zone balneari, questione sollevata da anni.
“Negli ultimi tre anni – dichiara Salvatore Russo del Gruppo di Lavoro Risorsa Mare di Alternativa Libera Siracusa – abbiamo chiesto ripetutamente all’Amministrazione comunale di attivare un servizio di salvataggio affidato a personale qualificato, con la presenza di bagnini nelle spiagge libere e nei solarium maggiormente frequentati.
Lo abbiamo fatto attraverso comunicati, proposte e interventi pubblici, convinti che la sicurezza dei cittadini non possa essere considerata un costo, ma un investimento indispensabile“.
Presidio per aumentare la prevenzione
Non si sa con certezza se un servizio di salvataggio avrebbe cambiato l’esito della tragedia di questi giorni, in accertamento dalle autorità “È però altrettanto evidente che un presidio di bagnini garantisce interventi più rapidi nelle situazioni di emergenza, aumenta il livello di prevenzione e rappresenta un elemento essenziale per la tutela della vita umana.
Per Alternativa Libera Siracusa la sicurezza deve essere una priorità assoluta.
Per questo, continueremo a chiedere che il servizio di salvataggio diventi una presenza stabile e capillare lungo tutta la stagione balneare, affinché cittadini e turisti possano vivere il mare in condizioni di maggiore sicurezza“.