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Augusta, Politica, Sicilia

Augusta: Grande Sicilia Pustizzi e Paci soddisfazione per Biagio Tribulato e Manuel Mangano

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Il Commissario Cittadino di Grande Sicilia Augusta, Sebastiano Pustizzi e il Responsabile Area Nord, Nicky Paci, hanno espresso la loro soddisfazione per l’elezione del consigliere Biagio Tribulato alla Presidenza del Consiglio Comunale e per la nomina del consigliere Manuel Mangano ad Assessore della Città.

«Un importante risultato – dicono Pustizzi e Paci – che premia il lavoro svolto con serietà, competenza e spirito di servizio. Un significativo riconoscimento per tutta la squadra di Grande Sicilia Augusta che oggi assume un ruolo preminente nell’azione amministrativa della nostra comunità».

Le congratulazioni arrivano anche per i consiglieri comunali eletti nella lista Grande Sicilia, Peppe Di Mare Sindaco: Cosimo Cappiello, Roberto Conti, Michela Italia, Manuel Mangano, Giuseppe Montalto, Biagio Tribulato.

«Siamo certi – hanno continuato il commissario cittadino di Grande Sicilia e il coordinatore della zona nord – che sapranno interpretare il mandato ricevuto dai cittadini con responsabilità e dedizione, contribuendo alla crescita e allo sviluppo della città di Augusta. Un sentito ringraziamento va anche a tutti i candidati della nostra lista che, con il loro contributo, hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante risultato“.

Dopo il riconoscimento all’On. Giuseppe Carta per la presenza sul territorio e la capacità di costruire una squadra unita e competente Puzzi e Paci concludono: “Grande Sicilia continuerà a operare con responsabilità e serietà, mettendo sempre al centro l’interesse della città di Augusta e dei suoi cittadini, con l’obiettivo di contribuire a un’amministrazione efficace, vicina ai cittadini e orientata al bene comune“.

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