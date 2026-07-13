Vasto incendio a ridosso della riserva Ciane e Saline

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio nell’area della riserva naturale orientata Ciane e Saline, dove un vasto incendio ha richiesto l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme che si sono propagate rapidamente nelle campagne circostanti.

Secondo quanto documentato da un video realizzato da una guardia giurata, il rogo ha interessato anche un esteso canneto, avanzando fino a lambire un agrumeto e mettendo a rischio la vegetazione presente nell’area.

I danni più rilevanti hanno riguardato il sistema di irrigazione dei giardini, con numerosi tratti dell’impianto idrico che sono stati gravemente danneggiati o addirittura sciolti a causa delle elevate temperature sprigionate dall’incendio.

Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento, ma non viene esclusa la natura dolosa dell’evento. A favorire la rapida propagazione delle fiamme hanno contribuito le alte temperature registrate oggi nel territorio di Siracusa, che hanno reso particolarmente critica la situazione.

L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di contenere l’incendio, evitando che il fronte di fuoco si estendesse ulteriormente e provocasse conseguenze ancora più gravi.