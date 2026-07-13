Il deputato regionale Carlo Auteri sul Parco degli Iblei: “Il 10 settembre scadranno i termini per impugnare davanti al Cga la sentenza sul Parco degli Iblei. Chiederò alla Regione di non perdere tempo nonostante il periodo festivo incomba e di procedere con il ricorso”.

Il deputato ha ribadito la necessità di aprire un confronto con il Ministero dell’Ambiente e lavorare entro dicembre “a una riperimetrazione seria e condivisa, coinvolgendo sindaci, imprese e territori – sottolinea – Ma prima di imporre nuovi vincoli non si può ignorare il possibile disastro ambientale provocato dagli scarichi non autorizzati e dai Comuni ancora privi di impianti di depurazione adeguati. È su queste criticità che la Regione avrebbe dovuto intervenire con decisione.”

Criticità, a detta del deputato, cui la Regione avrebbe dovuto intervenire e infine lancia un appello alle istituzioni del territorio: “Non sono contrario al Parco – conclude Auteri – ma a un Parco costruito senza affrontare i problemi reali del territorio.

I parlamentari nazionali eletti in questo territorio devono dare il loro contributo, facendo squadra con gli amministratori locali e con la Regione per ottenere un Parco equilibrato, sostenibile e realmente rispettoso delle esigenze ambientali ed economiche degli Iblei”.