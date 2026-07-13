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Allerta, Caldo, Catania, Sicilia

Catania: ordinanza contro animali su balconi e terrazzi in ore calde

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Un’ordinanza di Catania del sindaco Enrico Trantino arriva per porre fine alla detenzione di animali su balconi e terrazzi nelle ore più calde.

Le misure dell’ordinanza, fa sapere il sindaco, sono finalizzate a garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione durante il periodo estivo. Il provvedimento – in vigore fino al 30 settembre 2026 – vieta di detenere o lasciare cani, gatti e altri animali d’affezione su balconi, terrazzi, verande, lastrici solari o altri spazi esterni direttamente esposti ai raggi solari.

La fascia oraria da evitare è quella compresa tra le ore 10.00 e le ore 19.00, momenti che possono creare disagio a salute e benessere degli animali come disidratazione, colpi di calore e altre patologie potenzialmente letali per gli amici a quattro zampe.

Obblighi dei padroni

I proprietari e i detentori di animali hanno l’obbligo di garantire in ogni momento:

  • acqua fresca e pulita
  • adeguati spazi ombreggiati e ventilati
  • condizioni ambientali compatibili con le esigenze etologiche della specie
  • protezione dall’esposizione prolungata ai raggi solari e agli agenti atmosferici.

È escluso dall’ordinanza chi dimostra che lo spazio esterno è stabilmente ombreggiato e ventilato, chi garantisce acqua fresca e assicura il benessere dell’animale.

Proteggere gli animali dal caldo è una responsabilità che appartiene a tutti noi – dichiara il Sindaco Trantino – Gli animali di affezione meritano condizioni di vita compatibili con le loro esigenze biologiche ed etologiche. Questa ordinanza non è un optional, ma una tutela concreta della loro salute e dignità.

La vigilanza è demandata alla Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine e altri soggetti competenti e chi viola l’ordinanza sarà soggetto a sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

Restano ferme le eventuali responsabilità penali previste dalla normativa vigente in materia di maltrattamento di animali. Le violazioni saranno trasmesse all’Autorità Giudiziaria competente.

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