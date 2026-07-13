Palermo: Lumsa, un premio per il piano Social Media Marketing Cudduruni

Un gruppo di studentesse del dipartimento Gec della Lumsa di Palermo ha ricevuto il premio promosso nell’ambito dell’insegnamento di Marketing Digitale del Corso di Laurea in Comunicazione Digitale e Marketing del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione.

Un premio che ha coinvolto aziende e realtà del territorio, e ha visto la consegna della cifra di 2.000 euro e l’uso della proposta progettuale di social media marketing elaborata dalle studentesse. La società ad adottare l’idea per la promozione di un proprio marchio è Comediterraneo, proprietaria del brand Cudduruni.



La cerimonia di premiazione

Dopo i saluti istituzionali del prof. Giampaolo Frezza, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione, e della prof.ssa Anna Minà, Presidente del Corso di Laurea in Comunicazione Digitale e Marketing, la prof.ssa Letizia Lo Presti, docente di Marketing Digitale, ha introdotto la presentazione dei progetti sviluppati dagli studenti durante il corso.

“Questa iniziativa – ha dichiarato la professoressa Letizia Lo Presti, coordinatrice del progetto – nasce con l’obiettivo di avvicinare gli studenti a sfide reali di marketing digitale. I gruppi hanno lavorato come vere agenzie, confrontandosi con brief, obiettivi, target e vincoli aziendali. Il risultato più importante è vedere che alcune proposte non restano esercitazioni, ma diventano soluzioni concrete per le aziende e per il territorio”.

La cerimonia si è conclusa nell’Aula magna della sede LUMSA di Palermo con riconoscimenti assegnati dalle aziende e dall’associazione partner. Sono state inoltre conferite alcune menzioni d’onore ai gruppi che si sono distinti per creatività, visione strategica, qualità progettuale e capacità di tradurre gli obiettivi dei brief in proposte operative concrete.

Cudduruni e il piano social per valorizzare il territorio

Comediterraneo, azienda proprietaria del brand Cudduruni, ha conferito il premio alle studentesse per un piano di social media marketing basato sul mantenimento degli asset valoriali del brand: territorio, qualità, artigianalità, autenticità e legame con la tradizione siciliana.

Asset uniti a una nuova identità visiva e un tono di voce più coerente con i segmenti target individuati: i consumatori attenti alla tradizione dei prodotti “fatti come una volta”, ma anche alla qualità, al gusto e alla riconoscibilità del marchio.



La nuova identità visiva del brand

L’azienda ha presentato, inoltre, il prototipo della linea Cudduruni con la nuova identità visiva, mostrando come il lavoro nato in aula è applicabile sul mercato. La proposta delle studentesse ha puntato a cambiare la percezione del brand senza snaturarne il prodotto, rendendo più visibile ciò che già costituisce il valore distintivo di Cudduruni: la Sicilia autentica, la memoria dei sapori, la qualità degli ingredienti e la forza evocativa della tradizione.

Durante la cerimonia anche Elenka ha premiato un progetto completo e maturo dal punto di vista strategico, omaggiando i componenti del gruppo vincitore con alcuni cadeaux aziendali. L’Associazione SPIA ha premiato un progetto apprezzato per la sua fattibilità e per la capacità di strutturare un piano di Social Media Marketing articolato per target diversi, distinguendo tra grandi e piccoli donatori.

Pure le realtà coinvolte nei brief aziendali come Auroflex e Formo Toys hanno premiato i gruppi che si sono distinti per la capacità di proporre strategie di Social Media Marketing articolate e coerenti con le specificità dei rispettivi brief. Auroflex ha premiato gli studenti che si sono distinti per un progetto solido, scalabile e orientato al ROI, fondato su un’analisi rigorosa dei dati e dello scenario competitivo.



