Ragusa: presentato il nuovo gilet tattico della Polizia di Stato

Un presidio per la lotta quotidiana nelle attività di controllo del territorio presentato stamattina a Ragusa: il gilet tattico per la Polizia di Stato.
Il Questore di Ragusa Salvatore Fazzino, insieme ad alcuni collaboratori, ha mostrato lo strumento di ultima generazione per incrementare la sicurezza degli operatori impegnati quotidianamente negli interventi operativi e di controllo del territorio.
La nuova dotazione rappresenta un significativo investimento nella tutela del personale, garantendo una protezione balistica e antitaglio di elevato livello e offrendo, al contempo, una configurazione modulare che consente agli operatori di organizzare l’equipaggiamento in funzione delle specifiche esigenze di servizio.
Gilet tattico: caratteristiche del dispositivo
Il corretto impiego del dispositivo, dovuto anche a una corretta vestibilità, assicura la massima efficacia della protezione. La sua innovazione sta nei sistemi di regolazione e nella possibilità di adattarsi alle diverse caratteristiche fisiche del personale. Esso garantisce:
- stabilità
- praticità
- sicurezza durante ogni attività operativa.
Nella configurazione standard, il dispositivo offre una protezione idonea a contrastare le principali minacce derivanti dall’impiego di armi corte. Un eventuale integrazione, con piastre balistiche rigide, consente di estendere il livello di protezione anche da armi lunghe, nel rispetto delle certificazioni previste.
«Ogni innovazione – dice il Questore Salvatore Fazzino – che contribuisce a preservare l’incolumità degli operatori significa anche un servizio più efficace e una maggiore capacità di affrontare gli scenari operativi con professionalità, consapevolezza e sicurezza. Proteggere chi protegge i cittadini significa rafforzare l’intero sistema della sicurezza».