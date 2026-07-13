Scicli: incidente stradale autonomo con auto ribaltata

Foto Francesco Assenza

Un giovane è rimasto ferito in un incidente stradale autonomo avvenuto domenica 12 luglio alle 21:00 circa sulla strada provinciale 40 Scicli – Sampieri, in corrispondenza del passaggio a livello.

Secondo le prime ricostruzioni il conducente ha perso il controllo del veicolo, una vettura bianca, che si è ribaltata su un lato dopo aver urtato violentemente il dosso stradale presente in quel tratto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi al ferito trasportato all’ospedale “Maggiore Nino Baglieri” di Modica.

Le immagini dell’incidente mostrano la gravità dell’impatto: il mezzo è rimasto completamente ribaltato vicino alle barriere del passaggio a livello, con i soccorritori e i mezzi di emergenza impegnati nelle operazioni di soccorso tra i rottami e i detriti sparsi sull’asfalto.

Un tratto ad alto rischio da anni

Non un caso isolato per questo tratto di strada considerato pericoloso con il passaggio a livello sulla SP40 e già in passato testimone di incidenti. Da tempo residenti e frequentatori della zona denunciano la criticità: il rialzamento della sede stradale necessario per il superamento della linea ferroviaria crea un “trampolino” quando si percorre la provinciale ad alta velocità.

Nonostante la presenza di segnaletica, di notte il pericolo aumenta soprattutto per chi non conosce bene la strada o affronta il tratto a velocità sostenuta. La combinazione tra dosso pronunciato, scarsa visibilità notturna e velocità elevata si è rivelata già più volte fatale.

L’appello alle istituzioni

«È necessario – dice la comunità locale – che la Provincia di Ragusa o il Consorzio per le Province intervengano urgentemente per aumentare la sicurezza di questo passaggio a livello. Servono interventi concreti: maggiore illuminazione, segnaletica più visibile e luminosa, dossi rallentatori più evidenti o altri deterrenti alla velocità prima del dosso.

La sicurezza stradale non può più essere lasciata al caso. Ogni nuovo incidente rappresenta un monito affinché le autorità competenti agiscano con tempestività per evitare che la SP40 Scicli-Sampieri continui a essere teatro di tragedie annunciate».